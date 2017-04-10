Джентельмены выясняют отношения. В Британии подрались посетители скачек

Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне, пишет Daily Mail. При этом один из участников драки несколько раз попал сопернику кулаком в лицо, а тот не остался в долгу и ударил оппонента по голове бутылкой шампанского.

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Персоналу в конце концов удалось разнять участников потасовки. Всего 8 апреля полицейские по разным причинам арестовали семерых посетителей скачек, из них двоих — за драку, уточняет издание.