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    Джентельмены выясняют отношения. В Британии подрались посетители скачек

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    В Великобритании на традиционных ежегодных скачках Grand National несколько зрителей устроили потасовку на трибуне на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле.
    Канал Daily Mail News на Youtube

    Несколько хорошо одетых мужчин сразу после финиша по неизвестной причине начали выяснять отношения прямо на трибуне, пишет Daily Mail. При этом один из участников драки несколько раз попал сопернику кулаком в лицо, а тот не остался в долгу и ударил оппонента по голове бутылкой шампанского.

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    Персоналу в конце концов удалось разнять участников потасовки. Всего 8 апреля полицейские по разным причинам арестовали семерых посетителей скачек, из них двоих — за драку, уточняет издание.  

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