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    Пранкер разыграл министра спорта и борца Беленюка

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    Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) разыграл серебряного призера Олимпийских игр-2016, знаменитого украинского борца Жана Беленюка и министра спорта Украины Игоря Жданова.
    Канал Vovan222prank на youtube

    Пранкер якобы от имени представителя Администрации президента спросил Беленюка о проблемах в спорте. 

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    "Когда у нас все средства идут на футбол, непонятно на что, которые не приносят никаких результатов, а обычные спортсмены сводят концы с концами… вы знаете, сколько сейчас украинских спортсменов выступают за Азербайджан — боксеры, борцы… и это все, мне кажется, потому что мало внимания уделяется спорту на государственном уровне", — рассказал Беленюк.

    Беленюк посетовал, что многие украинские спортсмены уезжают за границу. После чего Вован сообщил спортсмену, что в Украине "скоро будет новый министр спорта", а бездействие властей назвал "пиаром", с чем борец полностью согласился.

    Далее Вован уже якобы от имени Беленюка позвонил министру спорта Игорю Жданову и сообщил, что спортсмен он вскоре "улетает в Москву". Жданов расстроился и призвал спортсмена "еще раз поговорить" и пообещал решить квартирный вопрос Беленюка.

    Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.

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