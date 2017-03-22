Пранкер разыграл министра спорта и борца Беленюка

Пранкер якобы от имени представителя Администрации президента спросил Беленюка о проблемах в спорте.

"Когда у нас все средства идут на футбол, непонятно на что, которые не приносят никаких результатов, а обычные спортсмены сводят концы с концами… вы знаете, сколько сейчас украинских спортсменов выступают за Азербайджан — боксеры, борцы… и это все, мне кажется, потому что мало внимания уделяется спорту на государственном уровне", — рассказал Беленюк.

Беленюк посетовал, что многие украинские спортсмены уезжают за границу. После чего Вован сообщил спортсмену, что в Украине "скоро будет новый министр спорта", а бездействие властей назвал "пиаром", с чем борец полностью согласился.

Далее Вован уже якобы от имени Беленюка позвонил министру спорта Игорю Жданову и сообщил, что спортсмен он вскоре "улетает в Москву". Жданов расстроился и призвал спортсмена "еще раз поговорить" и пообещал решить квартирный вопрос Беленюка.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.