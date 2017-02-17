Пранкеры и сенаторы США: говорили об Украине и "вербовке" Маккейна

РИА Новости Украина

Пранкеры обсудили с американскими чиновниками от имени премьера Украины Владимира Гройсмана и спикера Верховной рады Андрея Парубия антироссийские санкции, а также опасность российских кибератак.

Опасные абырвалг и Славик

Столяров, представившись Гройсманом, "проинформировал" Маккейна о том, что у российских хакеров Абырвалга и Славика, "которые в числе других попали под декабрьские санкции Барака Обамы, связанные с кибератаками, есть приказ взломать личные серверы американского сенатора, и мало того, российские власти якобы натравили на Маккейна самих Лексуса и Вована".

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"Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Спасибо, сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву", – заявил Маккейн.

Также от Лексуса сенатор узнал, что Россия готовит на него "компромат" о том, что якобы сам Маккейн работает на российские секретные службы и был завербован ими во Вьетнаме.

"Я буду ждать этого. Спасибо премьер-министр, я буду ждать публикации, как мои мозги промыли наши северо-вьетнамские друзья. Хехе. Спасибо, премьер-министр. На самом деле, мне очень интересно узнать об этом. Может, ваш посол расскажет мне больше деталей об этой информации", – сказал Маккейн "Гройсману".

Американский сенатор признался пранкеру, что делает все для сохранения антироссийских санкций. Однако Маккейн отметил, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США в американском сенате наступили трудные времена.

"Я воодушевлен, что после разговора с Путиным не было комментариев о санкциях. Но все же, мой друг, я не могу ничего предсказать", – приводит издание слова американского политика, обращенные к якобы украинскому премьеру.

Маккейн предположил, что новый госсекретарь США Рекс "Тиллерсон, хотя и был другом Путина в одно время, будет очень осторожен из-за процесса его утверждения" на пост.

"Я думаю, что он будет очень осторожным. Я также знаю, что генерал Мэттис (новый глава Пентагона) — за санкции, и он очень влиятелен, как вы знаете", – сказал сенатора.

"Гройсман" рассказал Маккейну, что Киев уже в этом месяце планирует "захватить" Донецк.

"Мы ждем вас на параде победы", — приводит Life слова Лексуса.

"Я желаю вам удачи. Я сделаю все возможное, чтобы вы получили необходимое оружие, и в достаточном количестве", — отреагировал Маккейн.

Конгресс против Трампа

Во время розыгрыша сенатора Линдси Грэма, пранкеры, представившись Парубием и Гройсманом, "выразили обеспокоенность", что Трамп может отменить антироссийские санкции. Грэм заверил "украинских политиков", что вместе с Маккейном он добивается принятия новых санкций против России.

"Санкции, которые ввел Обама против России перед тем, как он покинул пост, могут быть отменены Трампом. Однако санкции, которые ввел конгресс из-за агрессии России и аннексии Крыма, не могут быть отменены им без утверждения конгрессом", — приводит Life слова сенатора.

Грэм сообщил, что конгресс должен "преодолеть порог в 67 голосов, чтобы преодолеть вето Трампа".

"Я верю, что это возможно. Меня поддержала Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании — ред.). Она сказала, что мы не должны отменять санкции. Меня поддерживает канцлер (ФРГ Ангела) Меркель. Она сказала, что мы не должны отменять санкции", – цитирует американского политика издание.

Кузнецов рассказал РИА Новости, что лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл, с которым также поговорили пранкеры, выразил сомнения, что Маккейну и Грэму удастся провести новый пакет санкций против России. При этом политик отметил, что Конгресс будет работать над тем, чтобы не позволить Трампу отменить существующие санкции.