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    Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек

    (обновлено: )501
    В понедельник в интернете появилось видео, на котором удочеренные близняшки поп-певицы Мадонны демонстрируют свои музыкальные способности, "играя" на синтезаторе.
    видео с канала katts katts YouTube

    Ранее сообщалось, что американская поп-звезда Мадонна подала заявку на усыновление двух детей в Малави. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, месяц назад певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Позднее стало известно, что 4-х летних удочеренных девочек зовут Эстер и Стелла.

    Смотрите также: Суд Малави разрешил Мадонне удочерить двойняшек

    В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.

    Кроме того у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.

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