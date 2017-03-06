Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек

Ранее сообщалось, что американская поп-звезда Мадонна подала заявку на усыновление двух детей в Малави. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, месяц назад певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Позднее стало известно, что 4-х летних удочеренных девочек зовут Эстер и Стелла.

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В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.

Кроме того у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.