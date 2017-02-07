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    Метеор пролетел над озером Мичиган в США

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    Огненный шар, возникший на небе около 01.30 (08.30 по Киеву), зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких машин ДПС в штатах Висконсин и Иллинойс.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Необычайно яркий метеор в ночь на понедельник пронесся над американским озером Мичиган, озарив небо сразу над несколькими штатами. Американское общество по наблюдению метеоров сообщает, что гость из космоса также был виден в штатах Индиана и Мичиган.

    Агентство Ассошийэтед Пресс со ссылкой на местное метеорологическое бюро передает, что появление метеора сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который потряс некоторые дома в регионе.

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    Специалисты пока не установили, что произошло с метеором: предполагается, что небесное тело могло упасть в озеро или сгореть в атмосфере.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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