Взрыв большого метеора в небе над Архангельском

Падение яркого болида в Архангельской области, снятое на видео, — крайне редкое явление, несмотря на повсеместное распространение видеорегистраторов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник российского Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Полет болида в субботу зафиксировали очевидцы в Онежском районе Архангельской области. Местные СМИ разместили в социальных сетях видео падения небесного тела.

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"Как правило, такие яркие болиды, то есть крупные камушки, являются случайными, непредсказуемыми объектами. Такие яркие случаются нечасто, это довольно редкие явления. Метеорита, похоже, не было, всё сгорело, ничего не упало, это видно хорошо", – сказал Сурдин.

Как пояснил астроном, ежедневно в атмосфере Земли сгорают сотни тысяч мелких частиц, однако поверхности небесные тела достигают довольно редко. И если раньше появление болида на видео было редкостью, то в настоящее время в связи с повсеместным использованием видеорегистраторов это стало рядовым явлением.

Метеоры — фрагменты космических объектов, которые входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и сгорают, порождая яркую вспышку — падающую звезду. Астрономам известно множество метеорных потоков, которые связаны с орбитами комет. Болид — очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост.