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    Финансовая полиция заберет все функции по экономическим преступлениям

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (293)

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    Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что новая финансовая полиция заберет у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube

    "Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", — сказал Данилюк в эфире канала "Громадське ТВ".

    При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно Министерства финансов.

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    Ранее Данилюк заявлял, что исправлять техническую ошибку Верховной Рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона не стоит. Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции. О полиции также говорится в меморандуме с МВФ.

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