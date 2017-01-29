Финансовая полиция заберет все функции по экономическим преступлениям

"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", — сказал Данилюк в эфире канала "Громадське ТВ".

При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно Министерства финансов.

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Ранее Данилюк заявлял, что исправлять техническую ошибку Верховной Рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона не стоит. Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции. О полиции также говорится в меморандуме с МВФ.