Поиск детей продолжается. Сямозеро, год после трагедии

РИА Новости Украина

Спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря, карельские спасатели снова ищут подростков с перевернувшейся лодки. Четыре молодых человека и девушка отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но оказались в воде, двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.

Как рассказал РИА Новости источник в местной администрации, в лодке было четверо молодых людей и одна девушка в возрасте примерно 15-17 лет. Все они местные — трое из города Сортавала, а двое из ближайшего поселка. По данным источника, подростки самостоятельно отправились на рыбалку.

По данным регионального ГУМЧС, лодка с детьми перевернулась в понедельник около 21.00 в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти.

"Двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала", — говорится в сообщении ГУМЧС.

К поискам троих детей подключились 123 человека и 27 единиц техники. К месту происшествия срочно выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Позже число поисковиков было увеличено вдвое. Группу поиска детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки усилили водолазы и два вертолета Ми-8.

"К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (два вертолета Ми-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

СК России сообщил, что на месте происшествия работают следователи. "Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.

МЧС РФ | Перейти в фотобанк ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере

Почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

Тогда руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась только 19 июня.

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В связи с гибелью детей на Сямозере были возбуждены несколько уголовных дел. Были задержаны директор и сотрудники лагеря, а также глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.

Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. По версии следствия, в день трагедии женщина находилась на дежурстве. В это время в больницу позвонил ребенок и сообщил, что на озере перевернулись лодки с детьми. Вместо того чтобы сообщить о случившемся в полицию и МЧС, медик не придала звонку значения и даже не внесла информацию о нем в журнал.

Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.