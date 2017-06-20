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    Через год после трагедии на озере в Карелии снова перевернулась лодка

    (обновлено: )19
    Четыре молодых человека и девушка отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но оказались в воде, двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.
    Республика Карелия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Спустя год после трагедии на Сямозере в Карелии, где утонули 14 детей из летнего лагеря, снова перевернулась лодка с детьми.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Четыре молодых человека и девушка отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но оказались в воде, двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.

    Как рассказал РИА Новости источник в местной администрации, в лодке было четверо молодых людей и одна девушка в возрасте примерно 15-17 лет. Все они местные — трое из города Сортавала, а двое из ближайшего поселка. По данным источника, подростки самостоятельно отправились на рыбалку.

    По данным регионального ГУМЧС, лодка с детьми перевернулась в понедельник около 21.00 в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти.

    "Двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала", — говорится в сообщении ГУМЧС.

    Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    К поискам троих детей подключились 123 человека и 27 единиц техники. К месту происшествия срочно выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

    Позже число поисковиков было увеличено вдвое. Группу поиска детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки усилили водолазы и два вертолета Ми-8.

    "К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (два вертолета Ми-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы", — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

    СК России сообщил, что на месте происшествия работают следователи. "Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

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