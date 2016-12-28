Жители Дебальцево в панике уезжают из города – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Представители ЛНР/ДНР распространяют слухи о масштабном наступлении украинской армии на Дебальцево. Об этом сообщает народный депутат, лидер группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, с 20 декабря "так называемые чиновники ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево и сообщают о том, что после "разведки боем" на Светлодарской дуге, Вооруженные силы Украины собираются наступать. Также секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что армейцы ожидают обострения и провокаций на новогодне-рождественские праздники.

О том, какова ситуация в зоне АТО, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Какая ситуация в зоне АТО?

– По моей информации, по информации тех мирных людей, которые находятся в зоне АТО, количество обстрелов все-таки уменьшилось за последние сутки. Ночь была достаточно спокойной, то есть не было слышно взрывов вообще.

Нельзя сказать этого про утро, потому что в том же Донецке в южном направлении были слышны какие-то взрывы, но что это – обстрел, столкновение либо же утилизация так называемых боеприпасов.

Нет информации о пострадавших, можно все-таки предположить, что количество обстрелов уменьшилось и люди об этом действительно говорят, как и о том, что новогодние праздники последние два года в Донецке не проходили спокойно, всегда были какие-то происшествия, и опасаются провокаций, каких-то несанкционированных действий со стороны неподконтрольных группировок.

Хочу добавить по слухам о Дебальцево. Говорят, что мирные граждане пытаются уехать из Дебальцево, что есть такая паника, ощущение, что там будет обострение.

Кто именно может проводить утилизацию боеприпасов?

– Я не берусь утверждать, что это производится нашими специалистами, потому что с той стороны тоже периодически утилизируют какие-то боеприпасы.

Это направление южное, мариупольское, оно из самых острых последние дни было, и могу только предполагать, что могут взрывать лишние боеприпасы, а, может, это действительно какое-либо было столкновение.

Есть ли информация о пострадавших?

– Информации о пострадавших, к счастью, нет. Традиционно мы знаем, что в районе Авдеевки напряженно, хотя там не стреляют. И южное направление – по-прежнему это Широкино и ряд сел, находящихся под Мариуполем. Это тоже та горячая точка, которая постоянно под прицелом находится. В остальных местах достаточно спокойно.

Еще раз хочу сказать, что нет активных столкновений, нет больших противостояний и практически соблюдается режим тишины.

Есть ли информация о вероятном будущем наступлении ВСУ на Дебальцево?

– Об этом говорят с того момента, как там были бои, то есть уже почти больше недели. Мы понимаем, что дебальцевское направление и Светлодарская дуга – там расположен стратегический плацдарм. Соответственно, опасаются нападения и обсуждают эту тему достаточно активно. Но это всего лишь слова, всего лишь слухи.

Правда ли, что представители непризнанных республик эвакуируют свои семьи из зоны АТО?

– Как-то организовано это не проводится, то есть мы знаем, что те люди, которые имеют возможность, и не только чиновники так называемого ДНР, но и мирные, опасаясь обострения в этом направлении, пытаются переехать в более мирные районы.

Но эта ситуация для Донбасса, к сожалению, весьма распространенная, это миграция, происходящая стабильно. В тех местах, где обостряется ситуация, люди пытаются и выезжают максимально, кто может. Организацией эвакуации никто не занимается на официальном уровне, но сами люди такую инициативу проявляют, это правда.

Все ли пункты пропуска работают?

– По официальным данным от пограничников, пассажиропоток на пунктах пропуска стабильный – до 20 тысяч пересекло за последние сутки границу и больших очередей на сегодняшнее утро не было. До ста машин — это по нынешним временам и не очередь, доходило до тысячи.

Мы точно знаем, что увеличилось количество пограничников, людей, обеспечивающих прохождение на пунктах пропуска. Сделано это для того, чтобы не создавать очереди в период новогодних праздников.

Еще один момент на блокпостах, чего опасаются люди, проходящие их, – это обещанные блокады со стороны ветеранов-добробатов, и якобы они свои мобильные блокпосты завтра уже собираются каким-то образом устанавливать.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.

Также начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире "ГС", как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.