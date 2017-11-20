Гимнастка Ризатдинова родила сына от Александра Онищенко — СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская гимнастка, обладатель бронзовой медали на Олимпиаде в Рио Анна Ризатдинова впервые стала мамой.

24-летняя спортсменка сообщила о том, что 12 ноября родила мальчика, которого назвали Романом.

"Ровно неделю назад, 12.11.17, в наш Мир вошел новый человечек, новая жизнь. Роман, ростом 51 см и весом 3,850. Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить! Это бесценная медаль, данная свыше!" – написала Ризатдинова на своей странице в социальных сетях.

По неофициальной информации, отец ребенка — беглый народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, сообщает "Обозреватель".

Ризатдинова долго скрывала свою беременность, о ней стало известно, когда спортсменка появилась на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Ранее выяснилось, что Онищенко был также женат на обладательнице титула "Мисс Хорватия 2013" Мелите Фабечич. В сентябре 2017 года Подольский суд столицы присутпил к расторжению их брака.