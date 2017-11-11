Уже две страны отказала во въезде легендарному Майку Тайсону

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости Украина.Telam.
Причиной запрета стали имеющиеся у Тайсона судимости. В Буэнос-Айрес Тайсон должен был прилететь из столицы Чили Сантьяго, куда его также не пустили местные власти. Запрет также был связан с нарушением Тайсоном законодательства.
В 2007 году Тайсон был приговорен в США к 24 часам тюремного заключения и трем годам испытательного срока за хранение наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.
По закону об иностранцах, полиция Чили имеет право запретить въезд людям, которые имели подобные нарушения закона или приговоры в своей стране.