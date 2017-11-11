наверх
11.11.201708:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Уже две страны отказала во въезде легендарному Майку Тайсону

    (обновлено: )93
    В Буэнос-Айрес Тайсон должен был прилететь из столицы Чили Сантьяго, куда его также не пустили местные власти. Причиной запрета стали имеющиеся у Тайсона судимости.
    Боксер Майк Тайсон
    Brian Birzer

    КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости Украина

    Фьюри назвал себя толстой свиньей. Видео
    Видеоканал iFL TV на Youtube
    Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей
    В пятницу, 10 ноября, Национальное миграционное управление Аргентины отказало легендарному боксеру Майку Тайсону во въезде в страну, сообщает агентство Telam.

    Причиной запрета стали имеющиеся у Тайсона судимости. В Буэнос-Айрес Тайсон должен был прилететь из столицы Чили Сантьяго, куда его также не пустили местные власти. Запрет также был связан с нарушением Тайсоном законодательства.

    В 2007 году Тайсон был приговорен в США к 24 часам тюремного заключения и трем годам испытательного срока за хранение наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.

    По закону об иностранцах, полиция Чили имеет право запретить въезд людям, которые имели подобные нарушения закона или приговоры в своей стране.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Руслан Бортник
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Андрей Дещица
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Елена Лукаш. Архивное фото
      "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
      Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова