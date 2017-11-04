Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей

"Два года меня не было на ринге. Толстый, как свинья, волосатый, как животное, но такой же голодный, как лев. Выгляжу ли я на 40? Нет, мне 29. У меня еще много времени для бокса", — заявил Фьюри.

Спортсмен отметил, что стремится провести бой с британцем Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

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