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    Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей

    (обновлено: )32
    Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс животом на встрече с соотечественником Дереком Чисорой. Видеозапись появилась на YouTube-канале iFL TV.
    Видеоканал iFL TV на Youtube

    "Два года меня не было на ринге. Толстый, как свинья, волосатый, как животное, но такой же голодный, как лев. Выгляжу ли я на 40? Нет, мне 29. У меня еще много времени для бокса", — заявил Фьюри.

    Спортсмен отметил, что стремится провести бой с британцем Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

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