Человек-амфибия. Спортсмен первым в истории переплыл Балтийское море

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов, сообщает Польское радио.

Многократного мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала 2 метров, температура воды 20 градусов.

Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через 8 часов после старта в связи с состоянием здоровья.

26-летний польский пловец родился в Эльблонге. Два года назад он переплыл канал Ла-Манш с высоким результатом.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасли 19-летнего гражданина Украины, который находился в открытом море на надувном батуте на протяжении трех суток.