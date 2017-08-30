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    Спорт

    Человек-амфибия. Спортсмен первым в истории переплыл Балтийское море

    (обновлено: )10720
    На некоторых отрезках Балтийского моря пути высота волн достигала 2 метров, температура воды 20 градусов. Спортсмена сопровождало небольшое судно.
    Поляк Себастьян Карась
    Себастьян Карась,facebook

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов, сообщает Польское радио.

    Многократного мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала 2 метров, температура воды 20 градусов.

    Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через 8 часов после старта в связи с состоянием здоровья.

    26-летний польский пловец родился в Эльблонге. Два года назад он переплыл канал Ла-Манш с высоким результатом.

    Ранее сообщалось, что в Крыму спасли 19-летнего гражданина Украины, который находился в открытом море на надувном батуте на протяжении трех суток.

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