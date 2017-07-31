Украина заняла второе место на Дефлимпийских играх

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Украина заняла второе общекомандное место на XXIII летних Дефлимпийских играх, которые завершились в турецком Самсуне.

Как сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич, украинские спортсмены завоевали 99 наград, среди них 21 золотая, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей.

Пост Николая Даневича

Первое место на соревнованиях заняла РФ — 199 медалей, третье — Южная Корея с 52 медалями.

Ранее сообщалось, что украинские футбольные ультрас избили болельщиков греческого клуба ПАОК, которые приехали, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против донецкого "Олимпика".