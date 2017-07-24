Британский велогонщик Крис Фрум в четвертый раз выиграл "Тур де Франс"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Британец Крис Фрум из команды Sky стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс"-2017, сообщает Р-Спорт.

В воскресенье состоялся заключительный 21-й этап многодневки протяженностью 105 км и с финишем в Париже, который выиграл голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo. Вторым финишировал немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, третьим — норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.

Победителем генеральной классификации стал Фрум, который в четвертый раз в карьере выиграл "Тур де Франс". Ранее британец побеждал в многодневке в 2013, 2015, 2016 годах. Второе место в общем зачете занял колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран, уступивший 54 секунды времени победителя. Тройку замкнул француз Ромен Барде (+2 минуты 20 секунд) из AG2R La Mondiale.

После победы на "Тур де Франс"-2017 Фрум поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.

В рейтинге Фрум занимает 6-е место, в активе британца 1824 очка. Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2628 очков). Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors (2040).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14650,65), следом идут Испания (11871,75) и Колумбия (11510). Россия (2731) расположилась на 19-й строчке.

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