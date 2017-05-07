Сын боксера Константина Цзю одержал четвертую победу на ринге

КИЕВ, 7 мая — РИА новости Украина. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF советского и российского боксера Константина Цзю Тимофей, выступающий под флагом Австралии в средней весовой категории, одержал четвертую победу в четвертом бою на профессиональном ринге.

В субботу в Окленде (Новая Зеландия) Цзю-младший техническим нокаутом победил новозеландца Ивану Сиау в рейтинговым бою, который прошел в андеркарте поединка за звание чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между еще одним новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Разваном Кожану.

Для 22-летнего Тимофея Цзю эта победа стала четвертой в четырех боях на профессиональном ринге и третьей нокаутом. Следующий его поединок пройдет 27 мая в австралийском Квинсленде против соотечественника Уилла Парсонса.

ранее сообщалось, что Константин Цзю станет ведущим нового шоу "Кулинарная дуэль" на телеканале "Домашний".