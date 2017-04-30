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    В лесах Франции устроят ночной спортивный "зомби-забег"

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    Ночной "зомби-забег" состоится 3 июня в лесу Мезан департамента Тарн. На событие приглашаются "как спортсмены, так и любители зомби". Количество участников ограничено: в гонке предусматривается 500 бегунов и 50 зомби.
    Зомби-парад
    RIA News Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В начале июня недалеко от французского города Тулузы пройдет ночное спортивное ориентирование, осложненное засадами, в которых спрячутся зомби, сообщает издание Actu Cote Toulouse.

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    По информации издания, спортивный ночной "зомби-забег" состоится 3 июня в лесу Мезан департамента Тарн. На событие приглашаются "как спортсмены, так и любители зомби". Количество участников ограничено: в гонке предусматривается 500 бегунов и 50 зомби.

    У участников гонки будет менее часа для того, чтобы собрать маячки, разбросанные по кишащему зомби лесу. Прячущиеся в ночной темноте зомби будут "покушаться на жизни" бегунов, каждый из которых получит пояс с двумя стрелками ("жизнями"). Победителем станет не просто тот, кто прошел дистанцию быстрее всех, но кто также сумел сохранить обе стрелки.

    Для прохождения дистанции участники получат хронометр, компас, фонарик, карту и электронный распознаватель маячков. Бежать можно как одному, так и в команде.

    Напомним, в ноябре прошлого года в Бразилии сотни людей переоделись в костюмы зомби и прошлись по Копакабане.

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