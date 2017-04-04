Профсоюз НХЛ крайне разочарован отказом от участия в Олимпиаде-2018

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) крайне разочарован отказом лиги от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте организации.

"Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ прекратить выступление на Олимпийских играх. Какие-либо изменения в графике сезона лиги – это малая цена за возможность для наших игроков проявить себя и показать свои силы на международной арене. Более того, лига отказалась от Игр после того как вопрос издержек по страховке и логистике был решен совместно с МОК и IIHF. Попытки лиги в такой ситуации переложить ответственность на других за случившееся столь же неудачны, как и само решение", — следует из сообщения NHLPA.

"Игроки НХЛ – патриоты и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только её. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры", — считают в профсоюзе.

Также в сообщении отмечается, что НХЛ упускает уникальную возможность по развитию хоккея в мире, которую предоставляют два ближайших олимпийских турнира в Азии.

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.