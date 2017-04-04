НХЛ не будет примет участия в ОИ-2018 - официально

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Вопрос участия игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане закрыт, говорится в сообщении на сайте лиги.

Как отмечается, паузы в регулярном чемпионате на период ОИ не будет.

Ранее сообщалось, что вопрос участия игроков из НХЛ в Олимпиаде 2018 года до сих пор не решен. Разногласия между сторонами возникли после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

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"Прошло уже несколько месяцев, и никакого конструктивного диалога не произошло. Вместо этого МОК уже высказал мнение, что участие НХЛ в Играх-2022 в Пекине обуславливает участие лиги в Играх-2018. Профсоюз игроков НХЛ также не намерен участвовать в каких-то дискуссиях. В результате в попытке создать ясность среди противоречивых отчетов и ложных спекуляций, это (сложившаяся ситуация) подтверждает наше намерение приступить к доработке нашего календаря регулярного чемпионата на сезон-2017/18 без какого-либо перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым", — говорится в заявлении НХЛ.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Игроки НХЛ принимали участие в олимпийских хоккейных турнирах с Игр-1998 в японском Нагано.