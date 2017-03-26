В США в результате аварии на трассе в Брадентоне погиб гонщик Дэйв Стил

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Гонщик Дэйв Стил погиб в результате аварии во время гонок Southern Sprintcar Shootout Series на трассе в Брадентоне (США), сообщает ESPN.

По данным полиции, автомобиль 42-летнего Стила столкнулся с другой машиной, после чего взлетел в воздух, перевернулся и врезался в заградительную стену. Врачи констатировали смерть гонщика спустя 14 минут после аварии.

Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.

В Sprintcar пилоты управляют мощными гоночными автомобилями, которые в основном предназначены для езды на коротких овальных трассах.

Ранее сообщалось, что в конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года автогонщик Жюль Бьянки вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший машину пилота "Заубера" Адриана Сутиля. Получивший черепно-мозговую травму француз был доставлен в больницу префектуры Миэ в Йоккаити, где ему сделали операцию. В ноябре 2014 года Бьянки перевезли в одну из клиник Ниццы, а 17 июля 2015 года 25-летний гонщик, так и не придя в сознание, скончался.