Карьеру в сборной Украины заканчивать не собираюсь - Девич

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Экс-нападающий харьковского "Металлиста" и нападающий российского клуба "Ростов" Марко Девич не планирует завершать карьеру в сборной Украины.

"Надеюсь, Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины — Ред.) добьётся отличных результатов со сборной. Я всегда готов играть за Украину, карьеру в национальной команде заканчивать не собираюсь, но не знаю, будет ли Шевченко меня вызывать. Надеюсь, это будет зависеть только от того, в какой форме я нахожусь", — заявил он в интервью изданию "Чемпионат".

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При этом он уточнил, что остается болельщиком украинской сборной независимо от того, будет ли он вызываться в сборную или нет.

Ранее сообщалось, что харьковский "Металлист", испытывающий серьезные финансовые трудности, могут лишить лицензии на следующий сезон Чемпионата Украины по футболу. Марко Девич написал президенту клуба письмо, в котором заявил, что простил клубу долг в 350 тысяч долларов.