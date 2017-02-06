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    Спорт

    Карьеру в сборной Украины заканчивать не собираюсь - Девич

    (обновлено: )17010
    Нападающий российского клуба "Ростов" заявил, что всегда готов играть за Украину. При этом он не знает, будет ли главный тренер национальной команды его вызывать.
    Марко Девич. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Экс-нападающий харьковского "Металлиста" и нападающий российского клуба "Ростов" Марко Девич не планирует завершать карьеру в сборной Украины. 

    "Надеюсь, Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины — Ред.) добьётся отличных результатов со сборной. Я всегда готов играть за Украину, карьеру в национальной команде заканчивать не собираюсь, но не знаю, будет ли Шевченко меня вызывать. Надеюсь, это будет зависеть только от того, в какой форме я нахожусь", — заявил он в интервью изданию "Чемпионат".

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    При этом он уточнил, что остается болельщиком украинской сборной независимо от того, будет ли он вызываться в сборную или нет.

    Ранее сообщалось, что харьковский "Металлист", испытывающий серьезные финансовые трудности, могут лишить лицензии на следующий сезон Чемпионата Украины по футболу. Марко Девич написал президенту клуба письмо, в котором заявил, что простил клубу долг в 350 тысяч долларов.

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