Менеджер Кличко: интерес к бою с Джошуа тянет на рекорд

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал немецкому изданию BILD новость о рекордной по времени продаже билетов на бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Это самый прибыльный бой из когда-либо проходивших в Европе, — цитирует Бенте издание. – Спрос на билеты был настолько велик, что мы, конечно, могли бы замахнуться на зрительский рекорд в боксе".

В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии: "Мы могли бы продать "Уэмбли" дважды".

В своем последнем поединке Кличко 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. 29 октября в Манчестере должен был пройти второй бой Кличко и Фьюри, но британец вновь отказался от проведения поединка и своих титулов. Затем сообщалось, что Кличко 10 декабря в Манчестере может встретиться с Джошуа. Однако позднее появилась информация, что Кличко не выйдет на ринг из-за травмы.

Для того чтобы бой состоялся, Джошуа должен 10 декабря защитить титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) против американца Эрика Молины.

Джошуа одержал 17 побед в 17 боях на профессиональном ринге. На счету Молины 25 побед и 3 поражения. В послужном списке 40-летнего Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и 4 поражения.