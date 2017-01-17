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    Бой Кличко - Джошуа побил рекорд Британии по количеству проданных билетов

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    В понедельник в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между Джошуа и Кличко, которые были распроданы в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании.
    Энтони Джошуа и Владимир Кличко на пресс-конференции
    REUTERS Henry Browne Livepic

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Предстоящий бой между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом украинцем Владимиром Кличко установил новый рекорд Великобритании по числу проданных билетов, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко
    REUTERS Henry Browne Livepic
    ФОТО. Пресс-конференция Владимира Кличко и Энтони Джошуа

    В понедельник в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между Джошуа и Кличко, которые были распроданы в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании. Предыдущие рекордные показатели были установлены в 2014 году — на бой между двумя британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 80 тысяч билетов.

    "Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить "Уэмбли" дважды", – заявил промоутер Эдди Хирн.

    Ранее сообщалось, что следующий поединок Кличко проведет с британцем Джошуа в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.

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