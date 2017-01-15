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Фуркад может отказаться от двух этапов КМ в случае победы в общем зачете

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По данным СМИ, биатлонист Мартен Фуркад может проигнорировать два последних этапа - в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта).
Мартен Фуркад. Архивное фото
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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Французский биатлонист Мартен Фуркад может отказаться от участия в двух этапах Кубка мира-2016/17, если сумеет досрочно оформить победу в общем зачете турнира, сообщает L"Equipe.

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Фуркад, по данным СМИ, может проигнорировать два последних этапа — в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта). Отмечается, что возможную паузу спортсмен намерен посвятить беременной подруге, которая, по прогнозам врачей, в конце марта должна родить ему второго ребенка. Кроме этого он сможет более грамотно организовать подготовку к Олимпиаде 2018 года.

Фуркад после пятого этапа Кубка мира, который завершился в воскресенье в немецком Рупольдинге, занимает в общем зачете первое место с 730 очками. Следом идут немец Симон Шемпп (446) и россиянин Антон Шипулин (440).

Ранее сообщалось, что Фуркад победил в спринте на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

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