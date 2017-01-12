Сборная Швеции разгромила команду Словакии в товарищеском матче

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Швеции разгромили команду Словакии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в четверг в Абу-Даби, завершилась со счетом 6:0 в пользу шведов. Голы забили Александер Исак (19-я минута), Давид Моберг-Карлссон (51), Себастьян Андерссон (59, 79), Пер Фрик (89) и Саман Годдос (90+2). У словаков Филип Глоховский на 30-й минуте не забил пенальти. 17-летний Исак стал самым молодым шведским игроком, отличившемся в матче за национальную сборную.

Ранее 8 января шведы проиграли в товарищеском матче Кот-д'Ивуару со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).