Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.
Рейтинг ФИФА, версия от 22 декабря:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия — 1544,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия — 1368,
6 (6). Колумбия — 1345,
7 (7). Франция — 1305,
8 (8). Португалия — 1229,
9 (9). Уругвай — 1187,
10 (10). Испания — 1166…
30 (29). Украина — 804.
Ранее сообщалось, что экс-голкипер киевского ФК "Динамо" Александр Шовковский, который объявил об окончании игровой карьеры, начнет карьеру тренера в нацсборной.