Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.

Рейтинг ФИФА, версия от 22 декабря:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,

2 (2). Бразилия — 1544,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1404,

5 (5). Бельгия — 1368,

6 (6). Колумбия — 1345,

7 (7). Франция — 1305,

8 (8). Португалия — 1229,

9 (9). Уругвай — 1187,

10 (10). Испания — 1166…

30 (29). Украина — 804.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер киевского ФК "Динамо" Александр Шовковский, который объявил об окончании игровой карьеры, начнет карьеру тренера в нацсборной.