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За информацию о нападавшем на Квитову объявлено вознаграждение

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Как сообщают зарубежные СМИ, члены теннисного клуба Простеёва предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о нападавшем на чешскую теннисистку.
Чешская теннисистка Петра Квитова после операции
REUTERS David W Cerny

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Друзья теннисистки Петры Квитовой, которая в декабре минувшего года стала жертвой нападения, объявили вознаграждение за информацию о злоумышленнике, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Члены теннисного клуба Простеёва предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о нападавшем, которая помогла бы его арестовать.

Также отмечается, что восстановление Квитовой идет по плану, и она уже начала делать упражнения поврежденными пальцами.

Утром 20 декабря в чешском городе Простеёв неизвестный напал на 26-летнюю Квитову в ее собственном доме. В результате нападения чешская теннисистка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Она была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа. Оперировавший ее врач заявил, что спортсменка пропустит около 6 месяцев.

Сама Квитова надеется вернуться на корт. 

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