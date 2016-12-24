Раненная при нападении теннисистка Петра Квитова пообещала вернуться на корт

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая нападение в собственном доме, заявила, что не обращает внимания на сроки восстановления после операции и сделает все, чтобы вернуться на корт.

"Мне все равно, как долго это (восстановление) займет — три месяца, полгода, год. Я хочу вернуться на корт и сделаю для этого всё. Я очень ценю поддержку, которую мне сейчас оказывают люди по всему миру. Лечение проходит по плану, чувствую себя хорошо", — сказала чешская теннисистка, чьи слова приводит Р-Спорт со ссылкой на sport.cz.

Двукратная победительница Уимблдона Квитова в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге WTA.

Утром 20 декабря в чешском городе Простеёв неизвестный напал на 26-летнюю Квитову в ее собственном доме, куда он проник под ложным предлогом. В результате нападения чешка получила повреждения сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа. После операции врач Радек Кебрле заявил, что Квитова пропустит около 6 месяцев.