Сестры Уильямс покинули теннисный турнир в Окленде

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс завершили выступление на соревнованиях в новозеландском Окленде.

Серена Уильямс в матче второго круга проиграла Мэдисон Бренгл (США) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Ее сестра Винус победила в первом круге Джэйд Льюис (Новая Зеландия) со счетом 7:6 (7:2), 6:2, но не смогла выйти на встречу с Наоми Осакой (Япония) из-за травмы руки и снялась с турнира, сообщает Р-Спорт.

Призовой фонд соревнований составляет более 226 тысяч долларов.

В конце декабря Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном. О дате свадьбы спортсменка не сообщила.