Из одесского "Черноморца" уходят капитан и вратарь

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Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с голкипером был расторгнут досрочно по инициативе футболиста, а вратарь покидает "Черноморец" в связи с окончанием срока действия соглашения.