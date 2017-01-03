Из одесского "Черноморца" уходят капитан и вратарь

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Вратарь Евгений Боровик и капитан Артем Филимонов покидают одесский "Черноморец", сообщает пресс-служба клуба.
"Контракт с голкипером "Черноморца" Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста", — говорится в сообщении.
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Артем Филимонов покидает команду в связи с окончанием срока действия соглашения.
Ранее сообщалось, что испанская "Барселона" предложила капитану "Шахтера" Дарио Срне полуторагодичный контракт.