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Из одесского "Черноморца" уходят капитан и вратарь

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Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с голкипером был расторгнут досрочно по инициативе футболиста, а вратарь покидает "Черноморец" в связи с окончанием срока действия соглашения.
Стадион Черноморец в Одессе
сайт ФК "Черноморец"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Вратарь Евгений Боровик и капитан Артем Филимонов покидают одесский "Черноморец", сообщает пресс-служба клуба.

"Контракт с голкипером "Черноморца" Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста", — говорится в сообщении.

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Артем Филимонов покидает команду в связи с окончанием срока действия соглашения.

Ранее сообщалось, что испанская "Барселона" предложила капитану "Шахтера" Дарио Срне полуторагодичный контракт.

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