Экс-чемпиону мира по боксу Майорге разбили лицо на автозаправке

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На одной из автозаправок в Манагуа, ч то в Никарагуа, бывшему чемпиону мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорге разбили лицо, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Boxingscene.

Смотрите также: Пресс-конференция Владимира Кличко и Энтони Джошуа

По информации издания, неизвестный напал на Майоргу, бывшего чемпионом WBC и WBA, с битой и ударил его несколько раз, разбив 43-летнему боксеру лицо.

Майорга в последнем бою в 2015 году проиграл нокаутом американцу Шейну Мозли.

Всего на счету боксера из Никарагуа 31 победа (25 — нокаутом), 9 поражений и 1 ничья.