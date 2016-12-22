Жданов: РФ должны лишить права на проведение международных соревнований

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Россию должны лишить права на проведение всех международных соревнований из-за масштабов допингового скандала, убежден министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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"Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом, у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимаются не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что санкции в отношении РФ вполне закономерные со стороны международного спортивного сообщества.

"Есть победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с вопиющими нарушениями. Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения", – добавил Жданов.

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Ранее сообщалось, что на фоне нового допинг-скандала было принято решение о переносе КМ по биатлону, который должен был пройти в Тюмени. Позже также стало известно, что Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска.