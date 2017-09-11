В Украине внезапно зацвела сирень

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Несмотря на начало осени, в Киеве внезапно зацвела сирень, сообщила на своей странице в Facebook пользователь Алена Ратушняк. При этом она опубликовала соответствующее фото.

"Аномально, но так красиво — аромат весны в сентябре", — подписала она фото.

Между тем, сирень также цветет сейчас и в Херсоне. Об этом сообщается на странице "За чистоту и порядок в Херсоне" в Facebook.

facebook.com/4ictoxepcon Сирень зацвела осенью

Напомним, месяц назад, 11 августа, после нескольких недель жаркой погоды в Швейцарии выпал снег.