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11.09.201715:26
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    Общество

    В Украине внезапно зацвела сирень

    (обновлено: )16
    Пользователи соцсетей сообщают о необычном для осени явлении - в Киеве и Херсоне внезапно зацвела сирень, которая обычно цветет весной, в мае.
    Сирень зацвела осенью
    facebook.com/alyona.yushko

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Несмотря на начало осени, в Киеве внезапно зацвела сирень, сообщила на своей странице в Facebook пользователь Алена Ратушняк. При этом она опубликовала соответствующее фото.

    "Аномально, но так красиво — аромат весны в сентябре", — подписала она фото.

    Между тем, сирень также цветет сейчас и в Херсоне. Об этом сообщается на странице "За чистоту и порядок в Херсоне" в Facebook.

    facebook.com/4ictoxepcon
    Сирень зацвела осенью

    Напомним, месяц назад, 11 августа, после нескольких недель жаркой погоды в Швейцарии выпал снег.

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