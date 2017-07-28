наверх
28.07.201718:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Покрасивший звезду на высотке в Москве украинский руфер одолел новую высоту

    (обновлено: )104
    Руфер Мустанг стал известен, когда в августе 2014 установил на шпиле московской высотки украинский флаг и покрасил звезду на здании в желто-голубой цвет.
    Украинский руфер Мустанг
    instagram.com/mustangwanted

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский руфер Мустанг (Павел Ушивец) опубликовал новое фото покорения высоты в своем Instagram спустя несколько месяцев молчания с декабря 2016 года.

    instagram.com/angela_nikolau
    Сексапильная фотограф-руфер из России делает самые опасные снимки в мире

    На снимке он запечатлен на некой высоте, но где было сделано фото, неизвестно.

    Подписчики руфера, как видно из комментариев, искренне рады его возвращению.

    Руфер  Мустанг (ник Mustang Wanted) стал известен, когда в августе 2014 установил на шпиле московской высотки украинский флаг и покрасил звезду на здании в желто-голубой цвет. Московский суд его заочно арестовал. А в МВД Украины руфера наградили именным оружием.

    Летом 2015 года он надел венок на киевский монумент "Родина-мать".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС