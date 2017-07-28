Покрасивший звезду на высотке в Москве украинский руфер одолел новую высоту

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский руфер Мустанг (Павел Ушивец) опубликовал новое фото покорения высоты в своем Instagram спустя несколько месяцев молчания с декабря 2016 года.

На снимке он запечатлен на некой высоте, но где было сделано фото, неизвестно.

Подписчики руфера, как видно из комментариев, искренне рады его возвращению.

Руфер Мустанг (ник Mustang Wanted) стал известен, когда в августе 2014 установил на шпиле московской высотки украинский флаг и покрасил звезду на здании в желто-голубой цвет. Московский суд его заочно арестовал. А в МВД Украины руфера наградили именным оружием.

Летом 2015 года он надел венок на киевский монумент "Родина-мать".