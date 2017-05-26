Синоптики сделали прогноз на выходные

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В выходные дни в Украине ожидается переменчивая погода, сообщает Гидрометцентр.

Так, 27 мая погода в Украине местами небольшой дождь, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

В Киеве в субботу местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 27 мая

В воскресенье, 28 мая, в Украине будет теплая погода, без осадков.

meteo.gov.ua Карта погоды на 28 мая

Напомним, в Киеве в пятницу после дождя ряд улиц оказались затоплены. Так, по данным СМИ, на Татарке на превратившейся в реку улице "утонул кроссовер". Сложная ситуация наблюдалась также на проспекте Победы.