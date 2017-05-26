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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на выходные

    (обновлено: )136
    По информации Гидрометцентра, 27 мая в Украине переменная облачность, местами небольшой, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный кратковременный дождь, местами гроза.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В выходные дни в Украине ожидается переменчивая погода, сообщает Гидрометцентр.

    Так, 27 мая погода в Украине местами небольшой дождь, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

    В Киеве в субботу местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 27 мая

    В воскресенье, 28 мая, в Украине будет теплая погода, без осадков.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 28 мая

    Напомним, в Киеве в пятницу после дождя ряд улиц оказались затоплены. Так, по данным СМИ, на Татарке на превратившейся в реку улице "утонул кроссовер". Сложная ситуация наблюдалась также на проспекте Победы.

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