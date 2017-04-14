В зоопарке Одессы родились летучие собаки

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Одесском зоопарке на свет появились два детеныша египетской летучей собаки, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу зверинца.

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Пока что маленьким крыланам приходится висеть на своих матерях, крепко ухватившись за них. В таком положении они будут находиться около полутора месяца, питаясь материнским молоком.

Отметим, что египетские летучие собаки ведут сумеречный образ жизни и питаются в основном растительной пищей.

Напомним, в зоопарке американского штата Вирджиния сразу в двух семьях гепардов появилось потомство. Эти хищники в дикой природе находятся под угрозой исчезновения.