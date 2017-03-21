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    Жительница Черниговской области признана старейшей женщиной Украины

    (обновлено: )112
    Кристина Аврамовна Нагорная из села Жадово Семеновского района Черниговской области получила диплом "Книги рекордов Украины" как самая пожилая женщина Украины.
    Старейшая жительница Украины - Кристина Нагорная
    Семеновская райгосадминистрация Черниговской области

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Жительнице села Жадово Семеновского района Черниговской области, 116-летняя Кристина Нагорна, признана самой старшей по возрасту женщиной Украины. Об этом сообщили в секторе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Семеновской райгосадминистрации Черниговской области.

    Семеновская райгосадминистрация Черниговской области
    Старейшая жительница Украины - Кристина Нагорная

    "Кристина Аврамовна Нагорная из с.Жадово нашего района отныне имеет диплом "Книги рекордов Украины" как самая пожилая женщина Украины", — говорится в сообщении.

    Кристина Нагорная родилась 1 июля 1900 года. За плечами долгожительницы — тяжкий труд в колхозе, тяжелые времена голода и войны, трудные послевоенные годы.

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    Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни умерла известная украинская легкоатлетка-ветеран Владилена Кокина. 

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