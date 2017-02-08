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    В трех областях зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

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    Вспышки АЧС зафиксированы в частных хозяйствах в селе Полесское Ровенской области и селе Великая Самара Харьковской области, а также в фермерском хозяйстве "Новоселица" в Черкасской области.
    Поросенок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Ровенской, Харьковской и Черкасской областях зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

    Молочный протест фермеров в Брюсселе
    REUTERS Francois Lenoir
    "Молочный протест" фермеров в Брюсселе

    Случаи гибели свиней от АЧС с 5 февраля зафиксированы в частных хозяйствах в селе Полесское Ровенской области и селе Великая Самара Харьковской области, кроме того случаи гибели свиней зафиксировали в Черкасской области в фермерском хозяйстве "Новоселица".

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

    В последнее время в разных регионах регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях. Также вспышка АЧС в начале января была зафиксирована в Одесской области.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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