В трех областях зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Ровенской, Харьковской и Черкасской областях зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Случаи гибели свиней от АЧС с 5 февраля зафиксированы в частных хозяйствах в селе Полесское Ровенской области и селе Великая Самара Харьковской области, кроме того случаи гибели свиней зафиксировали в Черкасской области в фермерском хозяйстве "Новоселица".

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях. Также вспышка АЧС в начале января была зафиксирована в Одесской области.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.