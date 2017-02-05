Нацгвардия будет усиленно охранять Чернобыльскую зону отчуждения

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Бойцы Первой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины совместно с Нацполицией в усиленном режиме будут нести службу на границе Чернобыльской зоны отчуждения, сообщила Госпогранслужба.

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На границу зоны отчуждения отправляются более 70 военнослужащих. Они будут нести службу в указанном районе каждый день в течение двух месяцев.

Они будут пресекать незаконное пересечение границы, вывоз металлолома, янтаря. Также военные будут задерживать туристов, которые незаконно проникают в зону отчуждения.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС начало принимать заявки от инвесторов на выделение земельных участков под строительство солнечных электростанций.