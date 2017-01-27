Суд арестовал пенсию Фучеджи

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева наложил арест на пенсионный счет главного подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года бывшего замглавы милиции города Дмитрия Фучеджи, сообщается в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"В ходе осуществления досудебного расследования, постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 11 ноября 2016 наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете и остановлены расходные операции по нему. На основании изъятых документов, 7 декабря 2016 назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при осуществлении досудебного расследования установлено, что должностные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области на протяжении октября 2014 года, превышая свои служебные полномочия в интересах Фучеджи, подали в главное управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области "заведомо ложные документы, заполненные не им, но от его имени, для назначения пенсии, то есть умышленно совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав и полномочий". В результате этого в октябре 2014 года в июне 2014 года Фучеджи назначили пожизненную пенсию за выслугу лет.

"Кроме этого, установлено, что Фучеджи с 15 мая 2014 находится в розыске на основании заявления его дочери, действующей на основании незаверенной нотариально копии доверенности… (открыт — ред.) счет и выдана дополнительная карта, что в дальнейшем позволило ей беспрепятственно снимать средства с указанного счета и распоряжаться ими по своему усмотрению", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, за период с октября 2014 года по октябрь 2016 года дочь Фучеджи получила 158 тысяч гривен (более 5,8 тысяч долларов).

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.

Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против областной милиции тормозится тем, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия и находится в розыске. По заявлениям Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают.