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    Общество

    Фучеджи после бегства из Украины получал пенсию полковника - СМИ

    (обновлено: )14510
    По данным СМИ, в 2014 году сотрудники Одесского областного управления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии подписями Фучеджи, после чего ему была оформлена пенсия.
    Бывший глава Управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи
    Фото odessit.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Экс-заместитель главы ГУ МВД в Одесской области, фигурант ряда уголовных производств по событиям 2 мая 2014 года в Одессе Дмитрий Фучеджи после того как покинул территории Украины оформил и получал из Украины пенсию, сообщает dumskaya.net.

    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк
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    После трагедии в Доме профсоюзов в Одессе Фучеджи был помещен под домашний арест по обвинению в бездействии и халатности, но ему удалось сбежать. Президент Петр Порошенко заявлял, что Фучеджи находится на территории Приднестровья и время от времени посещает РФ. Президент непризнанной республики Приднестровье Евгений Шевчук  в свою очередь заявлял, что бывшего замначальника одесской милиции Дмитрия Фучеджи на территории Приднестровья нет.

    "В октябре 2014 года сотрудники областного управления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии с собственноручными подписями Дмитрия Фучеджи, а работники ПФУ оформили ему пенсию. В результате с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен", — говорится в сообщении издания.

    Напомним, по официальным данным, жертвами трагедии 2 мая 2014 года в Одессе стали 48 человек, более 250 — пострадали.

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