Суд 19 января продолжит рассмотрение дела о беспорядках у Рады

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева на подготовительном заседании в пятницу по делу о беспорядках возле здания Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года начал рассмотрение дела по существу и назначил следующее заседание на 19 января, говорится в сообщении пресс-службы ВО "Свобода".

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Сообщается, что во время подготовительного заседания адвокаты обвиняемых заявили ряд ходатайств о возвращении обвинительного акта прокуратуре; основанием защита назвала наличие в нем нарушений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Судья Василий Бородий, который председательствовал на заседании, после перерыва объявил об отказе в удовлетворении ходатайств и начал рассмотрение дела по существу.

Следующее заседание по делу назначено на 14:00 19 января.

Также в суде были заявлены жалобы на действия прокуратуры относительно невозвращения имущества, изъятого у обвиняемых во время обысков и задержаний: имущество не было ни арестовано, ни приобщено к делу в качестве вещественных доказательств, отметили в пресс-службе.

Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации, после чего у здания парламента начались столкновения: протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли четыре бойца Нацгвардии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода". Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе членам партии.