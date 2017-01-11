Деканоидзе назвала реформу прокуратуры фейковой

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Одним из ключевых препятствий в совершенствовании работы Национальной полиции Украины является отсутствие изменений в "беззаконной и коррумпированной" прокуратуре и судебной системе страны, заявила экс-руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе в интервью изданию Kyiv Post.

Руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе 14 ноября заявила, что уходит в отставку. Во время пресс-конференции она высказалась против того, чтобы ее место занял глава криминальной полиции Вадим Троян. Также она заявила о политическом давлении на правоохранительную систему в Украине.

По словам Деканоидзе, внутренний отдел безопасности Нацполиции возбудил около 1000 уголовных дел за время ее пребывания на посту. Но в связи с бездействием прокуратуры только по 203 из них были наложены взыскания, сказала она.

"Это является результатом фейкововой реформы в прокуратуре, — сказала она. — Даже сейчас никто не понимает, куда двигается прокуратура."

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает обвинения в блокировании изменений, отмечает издание.

Кроме того, Деканоидзе заявила изданию, что руководство Украины пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму для прикрытия коррупции.

Напомним, 16 ноября Кабинет министров уволил Деканоидзе с должности главы Национальной полиции. Также правительство утвердило в должности исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.