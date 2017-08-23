Боестолкновение идет в селе на северо-западе Ингушетии, введен режим КТО

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с боевиками в селении Пседах в Малгобекском районе на северо-западе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что с 5.25 по Киеву среды на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО. Решение о проведении контртеррористической операции принято в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности. На территории селения введен ряд ограничений.

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"Силовики при проверке обнаружили боевиков, которые открыли огонь по правоохранителям, после чего они вступили в перестрелку с бандитами. Боестолкновение продолжается", — сказал собеседник агентства.