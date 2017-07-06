Песков отверг обвинения Киева о причастности России к кибератаке

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Заявления киевских властей о том, что якобы Россия причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что во вторник киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.

"Вы только что косвенно назвали абсурдными эти заявления", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти заявления.

Отвечая на вопрос о том, можно ли цитировать его слова именно как "эти заявления являются абсурдными", Песков ответил: "Конечно".

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".