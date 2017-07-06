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    Россия

    Песков отверг обвинения Киева о причастности России к кибератаке

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (112)

    (обновлено: )6810
    Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения Украины в причастности России к кибератакам можно назвать абсурдными.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Заявления киевских властей о том, что якобы Россия причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Вирус Petya.A. Украина провалила тест на безопасность — Соболев
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    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что во вторник киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.

    "Вы только что косвенно назвали абсурдными эти заявления", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти заявления.

    Отвечая на вопрос о том, можно ли цитировать его слова именно как "эти заявления являются абсурдными", Песков ответил: "Конечно".

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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