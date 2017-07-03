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    Россия

    ОБСЕ предлагает ввести ограничения на проведение учений Россией в Прибалтике

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    По мнению генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Фото: ОБСЕ

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер высказал ряд предложений, которые могли бы стабилизировать ситуацию в сфере безопасности Европы в условиях существующей асимметричности в численности, военной деятельности, а также вооружении стран региона.

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    В авторской статье, опубликованной в газете "Известия", Заньер отметил, что раньше стабильность в мире сохранялась за счет сохранения баланса в соотношении запасов вооружений, в категориях военной техники, регулировании их численности и территориального распределения.

    "Именно эта симметричность была условием равновесия. Но сегодня эффективность таких мер быстро сходит на нет… Сегодня нам нужно начать мыслить в направлении "асимметричной стабильности", — написал Заньер.

    Странам нужно фокусироваться на практических способах снижения рисков, одновременно учитывая опасения всех заинтересованных сторон, и разработать эти способы сообща, говорится в статье.

    "Они должны основываться на принципах предсказуемости и прозрачности, а также с учетом особенностей восприятия угроз и других качественных и политических соображений наряду с количественными параметрами", — считает генсек.

    Так, по его мнению, могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики.

    "(Могут быть) введены дополнительные инструменты, обеспечивающие прозрачность касательно "внезапных учений" и в других местах в обмен на предоставление информации и обеспечение прозрачности в отношении сил НАТО, развертывания его сил и средств, а также деятельности в том же регионе. Можно было бы внедрить систему взаимного наблюдения за соответствующими видами военной деятельности, даже если речь о небольшом масштабе. Аналогичные меры могут быть приняты вокруг Калининградской области", — пишет он.

    "Система обмена информацией о военных передвижениях, охватывающая также военно-морские и воздушные объекты в определенных регионах, таких как Балтийское море и Черное море, может способствовать снижению напряженности и риска инцидентов. Можно было бы внедрить механизм сотрудничества, предусматривающий немедленные консультации и совместные меры по деэскалации в случае военного инцидента или риска столкновений", — считает Заньер.

    Напомним, НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.

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