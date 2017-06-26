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    Россия

    РФ прекратит производство самолетов Ан-148 - источник

    (обновлено: )18921
    Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова заявлял РИА Новости, что предприятие полностью заместило комплектующие, ранее поставлявшиеся из России.
    Самолет МЧС Ан-148-100EМ на демонстрационных учениях
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), заявил журналистам в понедельник источник в российской авиационной отрасли.

    Антонов продемонстрировал новый АН-70 в полете
    Канал Antonov Company на youtube
    "Антонов" продемонстрировал новый Ан-70 в полете

    Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова заявлял РИА Новости, что предприятие полностью заместило комплектующие, ранее поставлявшиеся из России.

    "Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин и дальше судьба машины в России развиваться не будет", — сказал источник.

    Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час. Региональные самолеты Ан-148 воронежского авиазавода с 2009 года эксплуатируются авиакомпаниями "Россия", СЛО "Россия", "Ангара", летными отрядами МЧС и Минобороны.

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