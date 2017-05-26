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    "Антонов" продемонстрировал новый Ан-70 в полете

    (обновлено: )25623
    ГП "Антонов" продемонстрировал видео полета самолета Ан-70. Ролик размещен на официальном Youtube-канале "Антонова".
    Канал Antonov Company на youtube

    "Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные предыдущим ВТС", — говорится в комментарии к видео.

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    Также о самолете написано, что он может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки. Подчеркивается, что по этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.

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