"Антонов" продемонстрировал новый Ан-70 в полете

"Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные предыдущим ВТС", — говорится в комментарии к видео.

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Также о самолете написано, что он может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки. Подчеркивается, что по этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.