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    Россия

    В России заявили об уничтожении 98,9% запасов химоружия

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    Как стало известно, до конца 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии будут утилизированы последние боеприпасы с отравляющими веществами.
    Установка для уничтожения химического оружия. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В России уничтожили 98,9% запасов химического оружия, сообщила группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

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    Как стало известно, до конца 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии будут утилизированы последние боеприпасы с отравляющими веществами.

    "Кизнер" является последним из семи российских объектов, на котором в настоящее время продолжается уничтожение боевых отравляющих веществ.

    "В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих веществ люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9 %", — говорится в сообщении.

    В нем отмечается, что во второй декаде июня на объекте было полностью завершено уничтожение зарина, и технологическая линия останавливалась на проведение регламентных работ. После их выполнения с 19 июня процесс уничтожения химоружия возобновился. Теперь уничтожаются химические артиллерийские боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами типа ви-икс.

    Напомним, после распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия — 40 тысяч тонн. Страна объявила о его наличии на семи объектах — в поселке Горный Саратовской области, городе Камбарка в Удмуртии, в поселке Марадыковский Кировской области, поселке Кизнер в Удмуртии, в городе Щучье Курганской области, городе Почеп Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области.

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