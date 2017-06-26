В России заявили об уничтожении 98,9% запасов химоружия

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В России уничтожили 98,9% запасов химического оружия, сообщила группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Как стало известно, до конца 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии будут утилизированы последние боеприпасы с отравляющими веществами.

"Кизнер" является последним из семи российских объектов, на котором в настоящее время продолжается уничтожение боевых отравляющих веществ.

"В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих веществ люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9 %", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во второй декаде июня на объекте было полностью завершено уничтожение зарина, и технологическая линия останавливалась на проведение регламентных работ. После их выполнения с 19 июня процесс уничтожения химоружия возобновился. Теперь уничтожаются химические артиллерийские боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами типа ви-икс.

Напомним, после распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия — 40 тысяч тонн. Страна объявила о его наличии на семи объектах — в поселке Горный Саратовской области, городе Камбарка в Удмуртии, в поселке Марадыковский Кировской области, поселке Кизнер в Удмуртии, в городе Щучье Курганской области, городе Почеп Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области.